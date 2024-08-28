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17:15, 28 августа 2024Интернет и СМИ

Telegram уличили в игнорировании программ по борьбе с детским порно

BBC: Telegram игнорировал программы по борьбе с распространением детского порно

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Основанный Павлом Дуровым мессенджер Telegram игнорировал международные программы по выявлению и удалению контента с насилием над детьми, в том числе детского порно. В этом компанию уличило британское издание «Би-би-си» (BBC).

Утверждается, что Telegram не сотрудничает ни с американским Национальным центром помощи пропавшим и эксплуатируемым детям (NCMEC), ни с британским Фондом по наблюдению за интернетом (IWF). Обе организации работают с большинством крупных онлайн-платформ в рамках обнаружения и удаления противоправных материалов с детьми.

По данным издания, Национальный центр помощи пропавшим и эксплуатируемым детям неоднократно просил Telegram стать ее членом, чтобы помогать бороться с таким контентом, однако мессенджер игнорировал призывы. «Несмотря на попытки активно взаимодействовать с Telegram в течение последнего года, мессенджер не является членом IWF и не пользуется нашими услугами для блокировки, предотвращения и пресечения распространения кадров с сексуальным насилием над детьми», — в свою очередь, заявили в Фонде по наблюдению за интернетом.

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В материале утверждается, что из-за отсутствия активного сотрудничества с этими организациями Telegram не может превентивно находить, удалять или блокировать подобные материалы. При этом в Фонде по наблюдению за интернетом указали, что Telegram удалял такой контент, однако процесс был небыстрым.

Помимо того, как отмечает «Би-би-си», мессенджер не участвует и в программе TakeItDown, посвященной борьбе с распространением порно, которое опубликовано без согласия участвующих в нем людей и в качестве мести.

В среду, 28 августа, Павла Дурова доставили в суд во Франции. Он находился под стражей с 24 августа. Сообщалось, что, по версии следствия, бизнесмен является соучастником противозаконных действий, совершенных через Telegram. В деле, по которому задержали основателя Telegram, содержатся обвинения в 12 преступлениях. В их числе отказ от сотрудничества с властями, соучастие в хранении и распространении детской порнографии, соучастие в приобретении, перевозке, хранении, сбыте или передаче наркотиков.

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      Маргарита Щигарева
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