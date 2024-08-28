Криптовалюта TON обрушилась после задержания Дурова. Что будет с ней дальше?

Стоимость криптовалюты TON упала ниже 6 долларов

Новости о проблемах с законом у сооснователя Telegram Павла Дурова привели к тому, что криптовалюта Toncoin, которая используется для операций в мессенджере, обвалилась. Toncoin, разработанная на блокчейне Telegram Open Network (TON), упала на 20 процентов. А ее капитализация потеряла больше двух миллиардов долларов и опустилась до 13,52 миллиарда, свидетельствуют данные Coinmarketcap на 28 августа. В итоге Toncoin выбилась из десятка крупнейших по капитализации криптоактивов, где закрепилась с весны 2024 года.

Привлекательность валюты TON зависит от Павла Дурова

Имидж криптовалюты тесно связан с самим Павлом Дуровым, поскольку он является единственным публичным лицом проекта. Блокчейн TON, на базе которого создана криптовалюта Toncoin, запустил Дуров и его брат Николай еще в 2018 году. Создателям удалось привлечь инвестиции в размере 1,7 миллиарда долларов в рамках первичного размещения монет (ICO).

до $13,52 млрд упала капитализация TON

Ожидалось, что запуск состоится в октябре 2019 года. Однако тогда возникли сложности с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). Комиссии не понравилось, что деньги были привлечены с использованием токена Gram — его SEC назвала незарегистрированной ценной бумагой. Однако ситуацию удалось исправить. Дуров вернул неиспользованные средства инвесторов и выплатил штраф в размере 18,5 миллиона долларов.

После этого развитие TON продолжилось, а к 2024 году в Telegram сформировалась целая экосистема криптоприложений. Также появилась экосистема криптоигр, работающих в блокчейн-сети TON. Среди наиболее успешных — Notcoin и Hamster Kombat.

Некоторые эксперты полагают, что его проблемы с законом могут повлиять на финансовую систему Telegram, включая работу рекламы и блокчейн-игр. Например, старший аналитик сервиса BestChange.ru Никита Зуборев полагает, что если Дурова все же признают виновным по таким громким обвинениям, это может сильно пошатнуть его репутацию, а вслед за этим и привлекательность проектов, лицом которых он является.

Стоимость TON может упасть до 2 долларов

Несмотря на то что происходит с Дуровым, фундаментальных причин для обрушения TON на данный момент нет. «В самых негативных сценариях в моменте цена на TON может снизиться до двух долларов. Но природа такого снижения будет исключительно эмоциональной, поэтому продолжительность падения будет короткой», — уверен Зуборев.

Фото: Tatan Syuflana / AP

Директор по аналитике платформы безопасности криптовалютных активов «Шард» Федор Иванов отмечает, что Toncoin в большей степени зависит от исхода судебного процесса. Эксперт тоже допускает, что цена продолжит снижаться. «Ни Telegram, ни TON технически не пострадают от ареста Дурова. Экосистема в целом не ограничивается только его личностью», — подчеркивает он. В качестве примера Иванов привел криптовалютную биржу Binance, которая продолжает функционировать, несмотря на арест ее основателя и гендиректора Чанпэна Чжао.

Аналогичного мнения придерживается генеральный директор «Крипто-А» Алена Нариньяни. «Крипторынок в Telegram жив, жил и будет жить, его нельзя уничтожить арестом Дурова», — констатирует она. С ней соглашается аналитик рынка криптовалют Виктор Першиков. «Мы видели панические продажи TON и его падение на 20 процентов на фоне ареста Дурова — это отражает беспокойство инвесторов, но в целом глобальных продаж и бегства из проекта я не наблюдаю», — комментирует он.

Проблемы Дурова могут ударить по Telegram

Если с TON все относительно неплохо, а волатильность курса пока объясняется эмоциональными причинами, о самом Telegram некоторые эксперты так сказать не могут. К примеру, ведущий аналитик Mobile Research Grouр Эльдар Муртазин отмечает, что потенциальное отсутствие в работе компании публичного лица мессенджера грозит «реальным ударом по Telegram».

Фото: Yulia Morozova / Reuters

Он указывает, что многие аспекты коммуникации, в том числе общение с инвесторами и привлечение средств, были сосредоточены именно на Дурове. «Ситуация в экономическом аспекте будет крайне сложной, ухудшение мы увидим не сразу, на это уйдет несколько месяцев (но тут все зависит от того, где будет сам Дуров). Экономика мессенджера будет трещать по швам», — предполагает Муртазин.

Еще аналитики говорят о негативном влиянии на котировки облигаций Telegram, а значит, сроки IPO могут сдвинуться. «Вера ряда инвесторов в бизнес компании может пошатнуться», — заключил старший портфельный управляющий инвесткомпании «Ренессанс Капитал» Илья Голубов.