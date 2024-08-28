Украинские ГЭС потеряли около 40 процентов генерации

«Укргидроэнерго»: ГЭС потеряли около 40 процентов генерации

Украинские гидроэлектростанции (ГЭС) потеряли около 40 процентов генерации, каждая из них подверглась ударам Вооруженных сил России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на гендиректора «Укргидроэнерго» Игоря Сироту.

«Более 130 ракетных ударов были нанесены по нашей генерации. Мы понимаем, что теряем и потеряли немало», — сказал он.

По его словам, Каховская ГЭС потеряна полностью, а ДнепроГЭС сильно повреждена. Все остальные гидроэлектростанции сейчас ремонтируют.

При этом в «Укргидроэнерго» пока не знают, что будет возможно восстановить. К осенне-зимнему периоду стоит задача восстановиться максимально, однако это сложно сделать из-за постоянных ракетных обстрелов. Поэтому сложно прогнозировать сроки восстановления станций. Он добавил, что тепловые станции потеряли более 80 процентов электрогенерации.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко призвал граждан готовиться к сложной зиме. Он добавил, что власти страны попытаются восстановить поврежденные объекты энергетики, которые необходимо будет еще и защитить системами противовоздушной обороны.