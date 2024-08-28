Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:03, 28 августа 2024Бывший СССР

Украинские ГЭС потеряли около 40 процентов генерации

«Укргидроэнерго»: ГЭС потеряли около 40 процентов генерации

Фото: Dmytro Smolienko / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Украинские гидроэлектростанции (ГЭС) потеряли около 40 процентов генерации, каждая из них подверглась ударам Вооруженных сил России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на гендиректора «Укргидроэнерго» Игоря Сироту.

«Более 130 ракетных ударов были нанесены по нашей генерации. Мы понимаем, что теряем и потеряли немало», — сказал он.

По его словам, Каховская ГЭС потеряна полностью, а ДнепроГЭС сильно повреждена. Все остальные гидроэлектростанции сейчас ремонтируют.

При этом в «Укргидроэнерго» пока не знают, что будет возможно восстановить. К осенне-зимнему периоду стоит задача восстановиться максимально, однако это сложно сделать из-за постоянных ракетных обстрелов. Поэтому сложно прогнозировать сроки восстановления станций. Он добавил, что тепловые станции потеряли более 80 процентов электрогенерации.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко призвал граждан готовиться к сложной зиме. Он добавил, что власти страны попытаются восстановить поврежденные объекты энергетики, которые необходимо будет еще и защитить системами противовоздушной обороны.

Что думаешь? Оцени!
      Илья Таксюр
      Обсудить
      Последние новости

      Брата Дурова объявили в розыск во Франции

      Стало известно о сохранении экспорта российской нефти через Украину

      Захарова назвала Запад спонсором терроризма

      Франция отказалась выдавать визы двум россиянам-участникам Паралимпиады-2024

      Стало известно состояние российской ГРЭС после информации о пожаре

      Выбросившего с 16 этажа жену и ребенка россиянина задержали

      В России усомнились в словах Зеленского об F-16 на Украине

      Раскрыты новые подробности о расследовании в отношении Telegram

      Стало известно число приехавших в Россию мигрантов за год

      Аллегрова устроила скандал в Сочи

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше