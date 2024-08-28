Умер двукратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Роден

Умер двукратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Джордж Роден

Двукратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Джордж Роден умер в возрасте 97 лет. Об этом сообщается на сайте Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

Причина смерти экс-спортсмена не сообщается. В организации подчеркнули, что глубоко опечалены этой новостью.

Роден родился в столице Ямайки Кингстоне, большую часть жизни провел в США, но на соревнованиях представлял историческую родину. Впервые легкоатлет, выступавший в беге на короткие и средние дистанции, вышел на старт на Олимпиаде 1948 года в Лондоне.

Спустя четыре года Роден завоевал золотую медаль Игр-1952 в Хельсинки в беге на 400 метров, а также добавил в коллекцию победу на соревнованиях в эстафете 4 по 400 метров. Сборная Ямайки взяла золото с мировым рекордом.

