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12:00, 28 августа 2024Спорт

Умер двукратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Роден

Умер двукратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Джордж Роден

Фото: RDB / Ullstein bild / Getty Images

Двукратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Джордж Роден умер в возрасте 97 лет. Об этом сообщается на сайте Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

Причина смерти экс-спортсмена не сообщается. В организации подчеркнули, что глубоко опечалены этой новостью.

Роден родился в столице Ямайки Кингстоне, большую часть жизни провел в США, но на соревнованиях представлял историческую родину. Впервые легкоатлет, выступавший в беге на короткие и средние дистанции, вышел на старт на Олимпиаде 1948 года в Лондоне.

Спустя четыре года Роден завоевал золотую медаль Игр-1952 в Хельсинки в беге на 400 метров, а также добавил в коллекцию победу на соревнованиях в эстафете 4 по 400 метров. Сборная Ямайки взяла золото с мировым рекордом.

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      Алексей Гусев
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