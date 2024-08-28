Упала экономическая активность ряда российских регионов

ВШЭ: индекс региональной экономической активности упал до 65 процентов

В июне 2024 года индекс региональной экономической активности (РЭА) упал на десять процентных пунктов, до 65 процентов. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на исследование, проведенное специалистами НИУ ВШЭ.

Достигнутый показатель оказался самым низким с марта прошлого года, когда речь шла о 61 проценте.

Также отмечается, что в России стало меньше регионов, в которых преобладает экономический рост. Иными словами, тех, где экономическая активность выросла как минимум в четырех сегментах из пяти. Количество таких регионов снизилось с 52 до 34.

В Минэкономразвития констатировали, что галопирующий рост экономики сменяется более плавным.

Комментируя эту ситуацию, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая отметила, что наиболее заметно экономическая активность забуксовала в строительстве, а менее — в промышленности и оптовой торговле. По словам директора научно-исследовательского центра пространственного анализа и региональной диагностики ИПЭИ Президентской академии Дмитрия Землянского, главный негативный фактор — это снижение ввода многоквартирного жилья на 28 процентов в первом полугодии.

В свою очередь, Беленькая считает, что на дальнейшее замедление экономической активности будут работать дефицит трудовых ресурсов, проблемы с импортом и ужесточение денежно-кредитных условий.

В конце мая Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) констатировал, что скачок экономической активности, который зафиксировали в феврале, затух и не закрепился. Капитальные вложения начали снижаться уже в IV квартале.