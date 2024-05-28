В России заметили затухание инвестиционной активности

ЦМАКП сообщил об отсутствии роста экономической активности в России

Скачок экономической активности, который в России наблюдался в феврале, затух и не закрепился. К такому выводу на основании последних данных пришли аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), сообщает «Коммерсантъ».

На их оценку повлияли два фактора: рост потребления населения за счет повышения доходов и увеличения кредитования, что, скорее всего, носит краткосрочный характер, и сокращающаяся инвестиционная активность.

Уже в четвертом квартале прошлого года капитальные вложения начали сокращаться. Это связано как с завершением прежних возможностей для роста, то есть сфера ОПК, жилье, инфраструктура, импортозамещение, так и с ужесточением кредитования из-за высокой ключевой ставки и снижением кредитования. Свою роль играет и заметное падение рентабельности в ряде отраслей.

В ЦМАКП отметили, что опережающий рост зарплат позволяет населению наращивать потребление и сбережения, но устойчивой такую конфигурацию назвать нельзя. Завершение «дешевого импортозамещения» и сжатие импорта делает рост выпуска сугубо «арифметическим». К тому же он тоже страдает от отсутствия импортных комплектующих и сырья.

В свою очередь Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН говорит об отставании темпов роста выпуска товаров от прибавок в оплате труда, что остается значимым проинфляционным фактором. В таких условиях сохранение высокой ставки Центробанка продолжительное время выглядит вероятным.

Негативным фактором, указали в ЦМАКП, остается так называемая инфляция для бедных — рост стоимости их потребительской корзины обгоняет инфляцию в среднем. Из-за этого реальный размер пенсий с июля 2023 года снижается в годовом выражении.

Ранее сообщалось, что с начала года перевозка строительных грузов по железной дороге в России показала худшую динамику за последние пять лет.