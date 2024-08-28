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13:07, 28 августа 2024Путешествия

В аэропортах Татарстана сняли ограничения на полеты

Росавиация: в аэропортах Казани и Нижнекамска сняли ограничения на полеты

Фото: Владимир Антонов / Коммерсантъ

В двух аэропортах Татарстана сняли ограничения на прилеты и вылеты. Об этом 28 августа сообщает Telegram-канал «Представитель Росавиации».

Уточняется, что речь идет о воздушных гаванях Казани и Нижнекамска. Ограничения начали действовать с 7:00 и 9:00 соответственно. За это время на запасные аэродромы перенаправили десять самолетов.

«Меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — указано в сообщении.

В Международном аэропорту имени Тукая в Казани ввели временные ограничения утром 28 августа. Позже аналогичные меры ввели и в Нижнекамске. В Росавиации добавили, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все меры для безопасности полетов, и назвали это своим главным приоритетом.

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