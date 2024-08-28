Полковник Тиле: удары ВСУ по России только больше разозлят Москву

Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по России только больше разозлят Москву и приведут к негативным последствиям для Владимира Зеленского. Об этом заявил полковник бундесвера в отставке Ральф Тиле в интервью газете Focus.

«На данный момент кажется, что рискованная затея с ответным ударом скорее всего закончится не в пользу Украины», — предупредил отставной военный.

Тиле также подчеркнул, что возможными мерами России могут быть удары по военно-промышленному комплексу (ВПК). По его словам, этот факт говорит о переходе конфликта на новую стадию.

Ранее Тиле заявил, что Зеленский отпугнет Запад вылазкой ВСУ в Курскую область. Он добавил, что атака «лишь ослабила украинцев», потому что для этого им пришлось перебрасывать резервы с других направлений. По его мнению, для Киева ситуация с кадровым составом «стала еще хуже».