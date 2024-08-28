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16:40, 28 августа 2024Бывший СССР

В МИД России пригрозили Киеву последствиями в случае реализации угроз в адрес Минска

Захарова: реализация угроз в адрес Минска чревата последствиями для Киева
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Реализация угроз в адрес Минска будет чревата последствиями для Киева и его покровителей. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

По ее словам, обновленная в 2021 году военная доктрина Союзного государства России и Белоруссии предусматривает совместную оборону границ объединения. Дипломат также напомнила, что в республике развернута совместная группировка войск и тактическое ядерное оружие.

«В этой связи связи мы рекомендовали бы руководству НАТО и ее ведущих стран членов остудить пыл своих ретивых подопечных, способных вовлечь альянс в масштабный вооруженный конфликт», — сказала она .

Ранее министерство иностранных дел Украины призвало Минск отодвинуть свои силы дальше от границы. В ведомстве пояснили, что Белоруссия сосредотачивает значительное количество личного состава, в частности сил специальных операций, вооружения и военной техники в Гомельской области вблизи северных границ Украины.

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      Александр Курбатов
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