В ООН дали оценку положению инвалидов на Украине в условиях конфликта

В ООН признали пробелы на Украине в реализации Конвенции о правах инвалидов

Комитет ООН по правам инвалидов высоко оценил усилия по защите прав лиц с ограниченными возможностями на Украине во время военного конфликта, но признал наличие определенных пробелов. Об этом говорится на сайте организации.

В частности, эксперты указали на проблемы, которые не были решены в стране с момента ратификации Конвенции 14 лет назад. Среди них называется «отсутствие активного участия организаций лиц с ограниченными возможностями в процессах принятия решений».

Особую обеспокоенность у комитета вызвало положение детей-инвалидов, которые столкнулись с последствиями вооруженного конфликта и оказались разлученными со своими семьями. Эксперт комитета и координатор Амалия Гамио сообщила также, что родители детей, находящихся в специализированных учреждениях, рассказывают о недостаточной поддержке.

Кроме того, в заявлении говорится, что конфликт привел к резкому увеличению числа людей с ограниченными возможностями.

Ранее управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) запросило у России доступ для отправки своей миссии в Курскую область. Официальный представитель УВКПЧ Равина Шамдассани уточнила, что организация хочет проверить данные о нарушениях в регионе со стороны ВСУ.

