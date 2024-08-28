Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:39, 28 августа 2024Мир

В ООН дали оценку положению инвалидов на Украине в условиях конфликта

В ООН признали пробелы на Украине в реализации Конвенции о правах инвалидов

Фото: Christoph Hardt, via www.imago-i / www.imago-images.de / Global Look Press

Комитет ООН по правам инвалидов высоко оценил усилия по защите прав лиц с ограниченными возможностями на Украине во время военного конфликта, но признал наличие определенных пробелов. Об этом говорится на сайте организации.

В частности, эксперты указали на проблемы, которые не были решены в стране с момента ратификации Конвенции 14 лет назад. Среди них называется «отсутствие активного участия организаций лиц с ограниченными возможностями в процессах принятия решений».

Материалы по теме:
Тысячи людей пропали под Курском после вторжения ВСУ. Почему они не смогли эвакуироваться и что известно об их судьбе?
Тысячи людей пропали под Курском после вторжения ВСУ.Почему они не смогли эвакуироваться и что известно об их судьбе?
21 августа 2024
«Все несут одинаковую ответственность». В ООН отреагировали на публикации замеченной в Курской области американской ЧВК
«Все несут одинаковую ответственность». В ООН отреагировали на публикации замеченной в Курской области американской ЧВК
24 августа 2024

Особую обеспокоенность у комитета вызвало положение детей-инвалидов, которые столкнулись с последствиями вооруженного конфликта и оказались разлученными со своими семьями. Эксперт комитета и координатор Амалия Гамио сообщила также, что родители детей, находящихся в специализированных учреждениях, рассказывают о недостаточной поддержке.

Кроме того, в заявлении говорится, что конфликт привел к резкому увеличению числа людей с ограниченными возможностями.

Ранее управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) запросило у России доступ для отправки своей миссии в Курскую область. Официальный представитель УВКПЧ Равина Шамдассани уточнила, что организация хочет проверить данные о нарушениях в регионе со стороны ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Грехов
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно еще об одном расследовании в отношении Дурова во Франции

      Власти переселят жителей четырех белгородских сел

      В США предрекли уничтожение ВСУ в Курской области ради политических целей Зеленского

      На Украине допустили потери территорий в скором времени

      В ФБР раскрыли данные о расследовании покушения на Трампа

      Франция запросила подробности у Швейцарии по делу против Дурова о насилии над ребенком

      Сыну Кадырова вручили медаль «За заслуги перед Чечней»

      На Украине заявили о фактической потере Донбасса после сдачи Покровска

      В ООН дали оценку положению инвалидов на Украине в условиях конфликта

      Российские военные захватили флаг элитной десантной бригады ВСУ в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше