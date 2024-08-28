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08:40, 28 августа 2024Россия

В России бабушка участника СВО пожаловалась на избиение проходящего лечение внука

Бабушка участника СВО пожаловалась на избиение внука в Санкт-Петербурге

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Бабушка участника специальной военной операции (СВО) из Калужской области пожаловалась на избиение 26-летнего внука, который проходит лечение после ранения в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила «Фонтанка».

По сведениям издания, 27 августа в полицию обратилась россиянка, которая рассказала сотрудникам об избиении бойца спецоперации. Женщина представилась знакомой бабушки пострадавшего.

«Фонтанке» удалось связаться с последней. Пенсионерка пояснила, что ее родственник лечился в одном из военных госпиталей в Петербурге. По словам женщины, он ушел из медицинского учреждения и был избит неизвестными в центре города, задержан полицией, а после отпущен. Бабушка уверяет, что все это парень сообщил ей сам, позвонив рано утром с улицы Марата.

Молодой человек получил в потасовке травмы, старушке он пожаловался на сломанные ребра и челюсть. В течение нескольких часов родственники поддерживали общение, но затем внук пропал. Обратился ли он за медицинской помощью, пенсионерке неизвестно. Женщину начали опрашивать сотрудники правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что в Орле мигранты избили сына участника СВО на Украине.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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