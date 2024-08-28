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20:03, 28 августа 2024Наука и техника

В России рассказали о рекордном применении «Корнета»

«Высокоточка»: десантники поразили цель «Корнетом» на расстоянии 8 километров

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Российские десантники поразили цель на расстоянии более восьми километров, применив противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Корнет». Об этом сообщили в холдинге «Высокоточные комплексы».

Ракетой комплекса уничтожили установленную на правом берегу Днепровского лимана станцию радиоэлектронной борьбы противника, которая мешала российским дронам.

«Благодаря своему опыту и профессионализму оператор комплекса "Корнет", управляя летящей над водной поверхностью ракетой, смог поразить ею станцию РЭБ противника, находившуюся на удалении 8150 метров от огневой позиции. Действуя в боевой обстановке, десантники установили новый рекорд по дальности эффективного поражения цели из ПТРК», — рассказали в холдинге.

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Заявленная дальность стрельбы «Корнета» составляет десять километров. Ракеты комплекса наводятся на цель по лазерному лучу. Боеприпас калибра 152 миллиметра способен пробить более метра брони.

В январе в Минобороны России сообщили, что российские десантники уничтожили «Корнетом» с новыми прицелами боевую машину пехоты (БМП) Вооруженных сил Украины на дистанции 7,8 километра.

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      Даниил Иринин
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