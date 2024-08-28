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15:17, 28 августа 2024Экономика

Российские банки станут по-новому отчитываться о мошеннических операциях

ЦБ обязал банки отчитываться о мошеннических операциях в новой форме с 1 октября

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Руководство Центробанка (ЦБ) обязало российские банки отчитываться о мошеннических операциях в новой уточненной форме с 1 октября 2024 года. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на заявление представителя регулятора.

Как уточнил он, новая форма отчетности о мошеннических операциях будет включать в себя в том числе информацию о тех подозрительных переводах, которые банки отклонили или приостановили на два дня, если сведения о получателе денег были в соответствующей базе данных ЦБ.

Кроме того, финансовые организации должны будут предоставлять регулятору сведения об операциях, когда они возместили гражданам похищенные деньги, если допустили перевод получателю из базы данных ЦБ без выполнения предусмотренных законом действий по защите клиентов. Полученную информацию регулятор будет учитывать при оценивании эффективности борьбы российских банков с финансовыми мошенниками.

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Подобные изменения регулятор внес в свое указание из-за вступления в силу поправок в закон о национальной платежной системе. Они, в частности, подразумевают блокировку на два дня денежного перевода, если его получатель находится в базе данных ЦБ. В противном случае, согласно нововведениям, банк будет обязан вернуть отправителю всю украденную сумму клиенту в течение 30 дней после совершения им подозрительного перевода. Если же отправитель будет настаивать на осуществлении перевода после так называемого «периода охлаждения», финансовую организацию обяжут исполнить запрашиваемую операцию. В этом случае всю ответственность за дальнейшую судьбу денежных средств будет нести уже сам отправитель.

Согласно новым требованиям ЦБ, вступившим в силу с 25 июля, российские банки должны будут блокировать подозрительные денежные переводы, если перед совершением операции клиент получал нежелательные звонки или СМС-сообщения. Кроме того, запрету с этой даты подверглись операции, осуществленные после продолжительных телефонных разговоров. В этих случаях финансовые организации будут обязаны сообщить о подозрительных переводах в ЦБ, который проверит конечного адресата по собственной базе данных.

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      Анатолий Акулов
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