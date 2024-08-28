Полковник Уилкерсон: ВСУ окружены российскими войсками в Курской области

Полковник ВС США в отставке Лоуренс Уилкерсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works предрек уничтожение украинских войск в Курской области ради политических целей президента республики Владимира Зеленского.

По его словам, политик отправил туда бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) лишь для того, чтобы во всем мире говорили о вторжении на российскую территорию.

«И что это за вторжение? Они даже не могут получить еду и воду, они окружены», — заявил отставной полковник. Уилкерсон добавил, что Киев теряет лучших военных в Курской области, в то время как в Донбассе ВСУ придется сдаваться из-за «поразительного количества» жертв среди солдат.

Ранее британская газета Sunday Times написала, что Вооруженные силы Украины из-за атаки на Курскую область сталкиваются с коллапсом своей обороны в районе города Покровска.

