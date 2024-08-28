В США сократились запасы нефти

Запасы нефти в США упали на 846 тысяч баррелей в начале второй половины августа

По итогам прошлой недели коммерческие запасы нефти в США сократились на 846 тысяч баррелей и опустились до отметки в 425,18 миллиона. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на статистические данные американского Министерства энергетики (Минэнерго).

Официальные сведения оказались выше ожиданий аналитиков. Последние, как уточняется, ожидали снижения нефтяных резервов в США на 2,78 миллиона баррелей.

Что касается резервов бензина, то они за этот период времени снизились на 2,2 миллиона баррелей, до 218,39 миллиона. В свою очередь, коммерческие запасы дистиллятов продемонстрировали противоположную динамику и увеличились на 275 тысяч баррелей, до 123,09 миллиона, уточнили в ведомстве.

Снижение коммерческих запасов нефти в США фиксируется вторую неделю подряд. Так, с 9 по 16 августа показатель сократился на 4,65 миллиона баррелей и опустился до отметки в 426,2 миллиона. Таким образом, за последние две недели коммерческие сырьевые резервы в стране просели почти на 5 миллионов баррелей.