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18:54, 21 августа 2024Экономика

Запасы нефти в США снизились

Коммерческие запасы нефти в США снизились до 426 млн баррелей к середине августа

Фото: Bing Guan / Reuters

В период с 9 по 16 августа 2024 года суммарные коммерческие запасы нефти в США сократились на 4,65 миллиона баррелей и опустились до отметки в 426,2 миллиона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные американского Министерства энергетики.

В ведомстве уточнили, что коммерческие запасы сырья в США к середине августа оказались на пять процентов ниже среднего показателя за последние пять лет для этого времени года. В свою очередь, среднесуточная добыча нефти в стране к середине последнего месяца лета увеличилась на 100 тысяч баррелей и достигла уровня в 13,4 миллиона.

К этому времени коммерческие запасы бензина в США снизились на 1,61 миллиона баррелей, примерно до 228 миллионов. Что касается коммерческих резервов дистиллятов, то за неделю их объемы сократились на 3,31 миллиона баррелей, до 122,9 миллиона, резюмировали в местном Минэнерго.

Ранее аналитик компании «Финам» Николай Дудченко заявил, что август 2024 года может стать худшим месяцем для глобального нефтяного рынка на фоне недавних проблем на американском фондовом рынке и рисков крупнейшей экономики мира столкнуться с рецессией. С учетом этого эксперт спрогнозировал незначительное повышение биржевых цен на сырье в краткосрочной перспективе.

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      Анатолий Акулов
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