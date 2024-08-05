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15:33, 5 августа 2024Экономика

Нефти предрекли худший месяц

Аналитик Дудченко: август может стать худшим месяцем для нефтяного рынка

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Август 2024 года может стать худшим месяцем для нефтяного рынка. Такой прогноз в беседе с ТАСС дал аналитик «Финама» Николай Дудченко.

Он напомнил, что в пятницу, 2 августа, мировые цены на нефть Brent снизились на 3,24 процента (сильнейшее падение с июня), а с начала месяца — сразу на 6,5 процента. По мнению эксперта, такая динамика котировок связана тем, что нефтяной рынок перестал реагировать на события ближневосточного конфликта — геополитическая премия окончательно убрана или сократилась до минимума.

Кроме того, на снижение цен повлияли замедление экономики Китая и данные об уровне безработицы в США — после их публикации многие эксперты предрекли скорую рецессию. При этом нельзя сказать, что падение котировок полностью фундаментально обосновано, отметил Дудченко. По его словам, на рыночные цены существенное воздействие оказывают спекулянты.

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Директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков считает, что падение цен на нефть объясняется бегством инвесторов от рисков, которое началось на фондовом рынке США на прошлой неделе и затем распространилось по всему миру. Однако окажет ли оно долгосрочное влияние на нефтяной рынок зависит от того, перейдут ли на реальную экономику проблемы с фондового рынка, добавил он.

Дудченко рассказал, что «Финам» прогнозирует корректировку и некоторое повышение цен на Brent в ближайшее время. При этом аналитик заявил, что есть риск дальнейшего снижения стоимости до 73 долларов за баррель.

На торгах на лондонской бирже ICE 5 августа стоимость нефти Brent опустилась до 75,8 доллара за баррель. Это рекордно низкий уровень цен впервые с 9 января 2024 года. Стоимость техасской нефти WTI также опустилась, на минимуме она достигала отметки 72,43 доллара.

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