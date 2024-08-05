Нефти предрекли худший месяц

Аналитик Дудченко: август может стать худшим месяцем для нефтяного рынка

Август 2024 года может стать худшим месяцем для нефтяного рынка. Такой прогноз в беседе с ТАСС дал аналитик «Финама» Николай Дудченко.

Он напомнил, что в пятницу, 2 августа, мировые цены на нефть Brent снизились на 3,24 процента (сильнейшее падение с июня), а с начала месяца — сразу на 6,5 процента. По мнению эксперта, такая динамика котировок связана тем, что нефтяной рынок перестал реагировать на события ближневосточного конфликта — геополитическая премия окончательно убрана или сократилась до минимума.

Кроме того, на снижение цен повлияли замедление экономики Китая и данные об уровне безработицы в США — после их публикации многие эксперты предрекли скорую рецессию. При этом нельзя сказать, что падение котировок полностью фундаментально обосновано, отметил Дудченко. По его словам, на рыночные цены существенное воздействие оказывают спекулянты.

Директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков считает, что падение цен на нефть объясняется бегством инвесторов от рисков, которое началось на фондовом рынке США на прошлой неделе и затем распространилось по всему миру. Однако окажет ли оно долгосрочное влияние на нефтяной рынок зависит от того, перейдут ли на реальную экономику проблемы с фондового рынка, добавил он.

Дудченко рассказал, что «Финам» прогнозирует корректировку и некоторое повышение цен на Brent в ближайшее время. При этом аналитик заявил, что есть риск дальнейшего снижения стоимости до 73 долларов за баррель.

На торгах на лондонской бирже ICE 5 августа стоимость нефти Brent опустилась до 75,8 доллара за баррель. Это рекордно низкий уровень цен впервые с 9 января 2024 года. Стоимость техасской нефти WTI также опустилась, на минимуме она достигала отметки 72,43 доллара.