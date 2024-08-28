В США сравнили шансы Харрис и Трампа победить на выборах

Newsweek: Харрис опережает Трампа в опросах после съезда Демократической партии

Вице-президент США и кандидат на пост главы государства от Демократической партии Камала Харрис опережает своего оппонента, кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа, согласно результатам опроса, проведенного после Национального съезда Демпартии на прошлой неделе. Об этом пишет Newsweek со ссылкой на данные исследования Лаборатории политических коммуникаций и исследований общественного мнения Атлантического университета Флориды (PolCom Lab).

Харрис оказалась на четыре пункта впереди бывшего президента Дональда Трампа среди жителей США. Из 929 зарегистрированных американских избирателей, опрошенных с 23 по 25 августа, 47 процентов поддержали Харрис, в то время как 43 процента респондентов предпочли Трампа в качестве президента.

Кроме того, кандидат от демократов лидирует и среди вероятных избирателей, опрошенных PolCom Lab. По данным исследования, 49 процентов поддержали Харрис, а 45 процентов — Трампа.

Ранее опрос, проведенный газетой The Wall Street Journal (WSJ), показал преимущество Трампа над Харрис. По данным издания, экс-президент на два процентных пункта опережает свою соперницу.