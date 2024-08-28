Во Франции узнали про претензии МИД страны к гражданству Дурова

Le Monde: у МИД Франции появились претензии к гражданству Дурова

У МИД Франции появились претензии к тому, как основатель Telegram Павел Дуров получил гражданство страны, сообщает Le Monde.

Там посчитали, что он не выполнил условия для получения паспорта в качестве «выдающегося гражданина». В МИД сослались на то, что хоть Дуров и подтвердил владение языком, он не доказал, что способствует влиянию страны в мире.

Как пишет газета, до получения паспорта Дуров несколько раз встречался с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Саму процедуру должен инициировать МИД, но на практике гражданство для иностранцев этим способом запрашивают высокопоставленные чиновники, пишет газета.

Ранее WSJ со ссылкой на источники сообщила, что Макрон в 2018 году предлагал Дурову перенести штаб-квартиру мессенджера в Париж, но тот отказался. По словам одного из собеседников газеты, Макрон обсуждал и вопрос о предоставлении основателю Telegram французского гражданства.