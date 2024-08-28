Военный медик назвал главные цели для ВСУ в рядах ВС России

Санитар-инструктор Ткач: медики в рядах ВС России являются главной целью ВСУ

Медицинский персонал в рядах ВС России является главной целью Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне боевых действий, поэтому их работа так опасна. Об этом заявил санитар-инструктор с позывным Ткач, который трудится в зоне спецоперации (СВО), интервью с ним опубликовало Минобороны в Telegram-канале.

«Естественно противник в первую очередь хочет вывести из строя медиков. Если помощь оказывать некому, то и потерь больше», — объяснил военнослужащий.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль потребовал отменить медкомиссию для раненых бойцов ВСУ. Он предложил Министерству обороны и Министерству здравоохранения добиться того, чтобы раненые бойцы зачислялись в войска снабжения без медкомиссии.