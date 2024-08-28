Польша приготовилась к резкому росту военных расходов

RMF: польские власти готовятся увеличить расходы на оборону до 4,7 процента ВВП

Правительство Польши готово резко нарастить военные расходы. В проекте бюджета, о котором договорили лидеры правящей коалиции, эта статья на 2025 год выросла с 4,1 до 4,7 процента ВВП, почти до 50 миллиардов долларов. Об этом со ссылкой на данные радиостанции RMF FM сообщает РИА Новости.

Новый оборонный бюджет предусматривает дополнительные расходы на вооружение и военную технику. При этом доля расходов на военные нужды в 2024 году уже является рекордной.

В настоящее время тратят на оборону более трех процентов ВВП только пять стран НАТО. Помимо Польши, это США, Эстония, Латвия и Греция, остальные — менее двух.

Ранее польский топливный концерн Orlen сообщил, что вскоре полностью откажется от использования российской нефти на своих нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ). Сейчас сырье из России потребляет предприятие в чешском Литвинове, что связано с необходимостью перестройки технологических процессов.