Задержание готовивших теракт в церкви в Ингушетии шестерых россиян попало на видео

В Ингушетии ФСБ задержала подозреваемых в подготовке теракта в церкви

Начало событий в новости Подозреваемых в подготовке терактов в Ингушетии трех россиян отправили в СИЗО

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России показала видео задержания шестерых участников запрещенной на территории России международной террористической организации, готовивших теракт в церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Республике Ингушетия. Соответствующие кадры опубликовал ТАСС со ссылкой на (ЦОС) ФСБ России.

На видеозаписи видно, как вооруженные силовики подбегают к частному домовладению и вскрывают ворота дома. Далее на видео показали, как трое подозреваемых стоят лицом к стене. Затем двое правоохранителей ведут одного из их к служебному автомобилю и надевают на него наручники.

По данным оперативников, злоумышленники обнаружены и задержаны в городе Назрань и в селении Кантышево. Задержанные дали признательные показания. По местам их проживания и в оборудованном схроне силовики нашли самодельное взрывное устройство (СВУ), компоненты для его изготовления, огнестрельное и холодное оружие и символику террористической организации. Также в их телефонах содержатся наставления по ведению боевых действий в городских и лесных условиях и инструкции по сборке взрывных и зажигательных устройств.

Ранее сообщалось, что в Республике Ингушетия суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для трех россиян, подозреваемых в подготовке серии терактов.

