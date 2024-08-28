Подозреваемых в подготовке терактов в Ингушетии трех россиян отправили в СИЗО

В Ингушетии подозреваемых в подготовке терактов трех россиян отправили в СИЗО

В Республике Ингушетия суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для трех россиян, подозреваемых в подготовке серии терактов. Об этом в среду, 28 августа, в своем Telegram-канале сообщает республиканское управление следственного комитета России (СКР).

На время расследования уголовного дела трех подозреваемых, у которых при обыске нашли взрывчатку отправили в СИЗО. Им вменяется участие в деятельности террористической организации и незаконное приобретение взрывчатых веществ. Следователями проведены допросы подозреваемых, назначены судебные экспертизы.

28 августа ФСБ предотвратила серию терактов в Ингушетии и задержала шесть подозреваемых. Злоумышленники готовили нападение на церковь в Сунже и диверсии против сотрудников силовых структур. Позже в отношении трех подозреваемых, при обыске у которых были найдены взрывные устройства российские следователи возбудили уголовное дело.

