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11:08, 28 августа 2024Силовые структуры

Подозреваемых в подготовке терактов в Ингушетии трех россиян отправили в СИЗО

В Ингушетии подозреваемых в подготовке терактов трех россиян отправили в СИЗО

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Республике Ингушетия суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для трех россиян, подозреваемых в подготовке серии терактов. Об этом в среду, 28 августа, в своем Telegram-канале сообщает республиканское управление следственного комитета России (СКР).

На время расследования уголовного дела трех подозреваемых, у которых при обыске нашли взрывчатку отправили в СИЗО. Им вменяется участие в деятельности террористической организации и незаконное приобретение взрывчатых веществ. Следователями проведены допросы подозреваемых, назначены судебные экспертизы.

28 августа ФСБ предотвратила серию терактов в Ингушетии и задержала шесть подозреваемых. Злоумышленники готовили нападение на церковь в Сунже и диверсии против сотрудников силовых структур. Позже в отношении трех подозреваемых, при обыске у которых были найдены взрывные устройства российские следователи возбудили уголовное дело.

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      Владимир Седов
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