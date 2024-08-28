Схрон задержанных за подготовку теракта в церкви в Ингушетии попал на видео

«Известия» показали кадры со схроном задержанных в Ингушетии боевиков

Подозреваемых в подготовке терактов в Ингушетии трех россиян отправили в СИЗО

Начало событий в новости Подозреваемых в подготовке терактов в Ингушетии трех россиян отправили в СИЗО

Схрон задержанных за подготовку теракта в православной церкви в Республике Ингушетия боевиков попал на видео. Соответствующие кадры опубликовали «Известия» в своем Telegram-канале.

На видеозаписи показано, как силовики осматривают территорию, обыскивают луг и подходят к лесу. Далее показаны различные найденные ими предметы и сам тайник. Отдельно показана обнаруженная одежда, оружие и боеприпасы.

По данным канала, тайник с арсеналом злоумышленников оперативники обнаружили в лесу. Внутри него были спрятаны два автомата АК-74, два пистолета Макарова, гранаты, гранатомет и самодельное взрывное устройство мощностью три килограмма в тротиловом эквиваленте. Все найденное взрывотехники Федеральной службы безопасности России уничтожили на месте.

Ранее сообщалось, что в Республике Ингушетия суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для трех россиян, подозреваемых в подготовке серии терактов.