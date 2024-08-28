Женщину осудили на 15 лет колонии за подрыв бывшего главы таможни ЛНР с сыном

Суд приговорил к 15 годам женщину, взорвавшую экс-главу таможни ЛНР с сыном

Суд приговорил к 15 годам лишения свободы уроженку Новоайдарского района, которая подорвала бывшего председателя таможенного комитета Луганской народной республики (ЛНР) Юрия Афанасьевского вместе с сыном. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

Женщина признана виновной в покушении на убийство общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений по найму, незаконном обороте взрывных устройств и их незаконном перемещении через таможенную границу. Осужденная также оштрафована на 350 тысяч рублей.

Следствие и суд установили, что в августе 2023 года она приехала в Киев и там получила от куратора деньги и мобильный телефон, предназначенный для бывшего председателя таможни ЛНР. По возвращении в Луганск женщина замаскировалась и под чужим именем встретилась с адресатом для передачи ему посылки.

5 сентября 2023 года после включения телефона сработала бомба, находившаяся внутри него. Глава таможни и его сын получили множественные травмы. Их госпитализировали.

Женщина сумела быстро скрыться, однако ее разыскали сотрудники ФСБ и задержали.