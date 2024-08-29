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20:24, 29 августа 2024Интернет и СМИ

Артемий Лебедев назвал отличие россиян от американцев

Артемий Лебедев заявил, что американцы не стесняются быть патриотами

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Известный дизайнер и блогер Артемий Лебедев назвал отличие россиян от американцев. В разговоре с блогером Алексеем Антоновым, запись которого доступна во «ВКонтакте», он заявил, что граждане США не стесняются быть патриотами.

Говоря о патриотизме, Лебедев привел в пример реакцию российской публики на песню исполнителя Ярослава Дронова (SHAMAN) «Я русский». Он отметил, что композиция спровоцировала неоднозначные отклики из-за своего патриотического посыла.

В то же время иностранные песни о любви к Родине не вызывают у россиян такой реакции, подчеркнул дизайнер. «Когда Челентано поет "я настоящий итальянец" (речь идет о песне L'italiano — Прим. «Ленты.ру») и мы слушаем эту песню, нам не стыдно, это нормально. Типа, да, итальянец поет про то, что он итальянец», — указал он.

Антонов добавил, что у американских исполнителей также есть множество похожих композиций. Лебедев же в ответ заявил, что американцы не стесняются быть патриотами. «А мы почему-то стесняемся», — счел он.

Ранее Артемий Лебедев призвал соотечественников поучиться у американцев одному качеству. По его словам, американцы отличаются от россиян фантастической предприимчивостью.

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      Олег Давыдов
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