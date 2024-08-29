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15:20, 29 августа 2024Ценности

Ченнинг Татум назвал причину отказа от стирки футболок на год

Ченнинг Татум каждую неделю покупал новые футболки из-за ненависти к стирке

Кадр: GQ / YouTube

Американский актер, продюсер и модель Ченнинг Татум назвал причину отказа от стирки футболок на год. Об этом он рассказал в интервью журналу GQ, которое доступно на YouTube.

Звезда фильма «Шаг вперед» заявил, что между 1999-м и 2000 годами перестал удалять загрязнения с указанного вида одежды. Вместо этого он каждую неделю покупал аналогичные новые белые футболки.

При этом 44-летний артист объяснил, что данным образом его вынудило поступать негативное отношение к процессу стирки. «Я ненавижу стирать. Ненавижу больше, чем могу выразить словами», — отметил собеседник издания.

В январе американо-канадский актер Джейсон Пристли раскрыл неприглядный секрет о гигиене своего коллеги Брэда Питта.

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      Алина Гостева
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