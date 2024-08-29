Россиян предупредили об ограничении продажи одного вида контрацепции

Гинеколог Ерофеева: продажу части контрацептивов ограничат в России с 1 сентября

В России с 1 сентября 2024 года начнет действовать обновленный перечень лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету (ПКУ), в который попали препараты мифепристон и мизопростол. Их используют для проведения медикаментозного аборта, а мифепристон также содержится в некоторых средствах экстренной контрацепции. В соответствии с приказом Минздрава, продажи этих препаратов в аптеках будут ограничены, предупредила врач акушер-гинеколог, специалист общественного здравоохранения, эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Любовь Ерофеева. Об этом она рассказала «Ленте.ру».

Поскольку дозировка мифепристона и мизопростола, попадающая под ограничения, в документе не указана, ПКУ должны подлежать любые лекарственные средства с этими действующими веществами, в том числе экстренные контрацептивы, а также препараты для лечения миомы матки. «В больших дозах мифепристон может вызывать прерывание беременности. В средних дозах этот препарат используется для лечения миомы матки. Эти препараты тоже, получается, попадают под раздачу. Ну и в маленьких дозах это экстренная контрацепция», — разъяснила Ерофеева.

Отвечая на вопрос, как теперь покупать посткоитальные средства контрацепции, собеседница «Ленты.ру» отметила, что, как и прежде, для их приобретения в аптеке понадобится рецепт, поскольку все гормональные препараты являются рецептурными, однако с 1 сентября 2024 года может измениться форма рецепта. «Теперь придется за каждую упаковку отчитываться. Это особая форма контроля», — объяснила врач.

Юрист Таисия Кубрина в разговоре с «Медвестником» пояснила, что с внесением мифепристона в перечень ПКУ даже контрацептивы будут продавать по рецепту на бланке 148-1/у-88, который нужно хранить три года после предоставления.

Если представить себе маломощную аптеку с небольшим количеством персонала, то вряд ли они захотят с этим возиться — не такая большая прибыль. С этой точки зрения — да, усложнилась ситуация. Но, в конце концов, для экстренной контрацепции существуют не только препараты, содержащие мифепристон, но и препараты с левоноргестрелом Любовь Ерофеева гинеколог, эксперт ВОЗ

В феврале 2024 года стало известно, что препараты с левоноргестрелом «Постинор» и «Эскапел» от компании «Гедеон Рихтер» разрешили к продаже без рецепта. Вместе с тем, по словам Ерофеевой, в большинстве аптек продолжают спрашивать рецепт на эти таблетки. «Еще не выкуплены из сетей и со складов медикаменты, где в инструкциях написано, что это рецептурные препараты. Где-то с ноября будут поступать на склады фармацевтических организаций препараты с новой инструкцией, где указано, что это безрецептурный отпуск», — отметила она.

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Претензия к препаратам для проведения медикаментозного аборта состояла в том, что аптеки якобы зачастую отпускают их без рецепта. Главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава России Наталия Долгушина уверяла, что переход на ПКУ не повлияет на доступность таблеток для аборта. Министр здравоохранения Михаил Мурашко, в свою очередь, заявлял, что ограничения коснутся «отпуска препаратов для медицинских работников» и не затронут средства экстренной контрацепции.