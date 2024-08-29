Как отмечать Ореховый Спас? Главное о празднике: суть, традиции, что можно и нельзя делать

В конце августа православные отмечают последний из трех Спасов — Ореховый. Это праздник в честь Спаса Нерукотворного, первого изображения Иисуса Христа. В России в этот день принято собирать орехи и урожай, покупать ткань — словом, готовиться к осени и запасаться всем, что понадобится в холодный период. Были и другие важные традиции. «Лента.ру» рассказывает, как и когда праздновать Ореховый Спас, какие традиции и приметы с ним связаны, а также чем полезны и опасны орехи и сколько их можно употреблять в день.

Какого числа Ореховый Спас

Каждый год праздник отмечают в одну и ту же дату — 29 августа, в 2024 году это четверг. Ореховый или Хлебный Спас приходится на день, следующий за Успением Пресвятой Богородицы — праздника, воспевающего окончание земного пути Девы Марии и ее вознесение на Небеса.

Это третий и последний из Спасов, который православные отмечают летом. Медовый Спас был 14 августа, Яблочный — 19 августа.

Первый Спас — на воде стоят; второй Спас — яблоки едят; третий Спас — на зеленых горах холсты продают

народная поговорка

Суть названия

Слово «Спас» — сокращение от слова «Спаситель». Оно используется в привязке к трем августовским праздникам, так как то каждый из них связан с Иисусом Христом.

При этом названия «Медовый» или «Яблочный» Спас — народные. У каждого из этих дней в Русской православной церкви есть собственное наименование. Если говорить про Ореховый Спас, то церковное название праздника — Спас Нерукотворный. Торжество связано с первой иконой, изображающей Сына Божьего

«Ореховым» и «Орешным» этот день называли из-за того, что к концу августа в лесах созревали орехи. Можно было собирать их и употреблять в пищу

В народе и разных регионах у праздника были и других названия. Самые распространенные среди них:

Холщовый Спас — с этого времени продавали домотканые полотна;

— с этого времени продавали домотканые полотна; Хлебный Спас — подходил к концу сбор хлеба в полях;

— подходил к концу сбор хлеба в полях; Холодный или Осенний Спас — заканчивалось лето.

Фото: Alexander Startsev / Unsplash

История праздника

Праздник воспевает Спас Нерукотворный — первое изображение Христа, которое чудесным образом отпечаталось на полотенце — и перенесение этой иконы в Константинополь из Сирии.

Евангелие от Матфея рассказывает, как во времена проповеди Иисуса распространились истории о чудесах, которые он сотворял. Больные, немощные и бесноватые люди стремились обратиться к нему за помощью, чтобы избавиться от своих недугов. Среди них оказался и правитель сирийского города Эдесса по имени Авгарь, страдавший от проказы. Он отправил к Иисусу живописца, который должен был нарисовать облик проповедника.

Живописец нашел Христа в Иерусалиме, но не смог приблизиться — настолько много вокруг было людей. Иисус заметил живописца, подозвал его к себе и пообещал прислать к больному правителю ученика. После чего он умылся и вытер лицо убрусом — так называли отрезок ткани, который использовали и как платок, и как полотенце. На ткани отпечаталось изображение Иисуса, которое живописец привез в Эдессу. Тогда Авгарь исцелился — окончательно он оправился от болезни после того, как в город прибыл апостол Фаддей и все жители приняли крещение.

В VII веке Эдесса перешла под власть арабов, а в 944 году византийский император Константин Багрянородный выкупил Нерукотворный Образ у местного эмира. Икону перевезли в Константинополь — столицу Византии (современный Стамбул) и 16 августа (29 августа по новому стилю) поставили в христианской церкви.

Дальнейшая судьба Спаса Нерукотворного загадочна: есть версии, что его вывезли крестоносцы и он утонул в Мраморном море, а также что он находится в монастыре в Генуе.

Фото: Pukhov K / Фотобанк Лори

Традиции Орехового Спаса

Что можно делать

Ореховый Спас выпадает на конец лета — время делать запасы на зиму и готовиться к холодам. В этот день орехи собирали в лесу. Эти калорийные и богатые жирами продукты очень помогали пережить зиму.

В конце августа уже жали пшеницу и рожь. Из муки нового урожая в этот день пекли хлеб, пироги и мучные изделия, которые затем в церкви освящали.

Женщины отправлялись продавать или покупать тканые полотна. Из них потом шили одежду на всю семью. Считалось, что купленная в этот день ткань принесет удачу тому, кто будет носить сделанную из нее одежду.

Также в этот день крестьяне занимались уборкой колодцев и источников воды, чтобы приготовить их к осени и зиме.

Вечером за столом ели освященный хлеб и пироги с разными начинками, пили настойку на орехах. За столом старались собрать как можно больше людей, чтобы весь следующий год не провести в одиночестве.

После ужина было принято мыться в бане, причем использовать веник из орешника.

Что нельзя делать

Работать по дому было не принято. Во многом потому, что обычно вся семья занималась делами снаружи — ходила за орехами, работала в поле, женщины отправлялись покупать ткань и ходили в церковь.

Как и в любой праздник, запрещалось ссориться и сквернословить.

Фото: Pukhov K / Фотобанк Лори

Обжорство не поощрялось. Несмотря на то, что все три Спаса связаны с едой, это не те праздники, когда принято объедаться за праздничным столом: ведь Первый и Второй Спасы вообще приходятся на Успенский пост.

Приметы на Ореховый Спас

Удалось собрать много орехов — в следующем году будет богатый урожай хлеба.

Попался червивый орех — к неудаче.

Журавли летят в теплые края — будет холодный Покров день (14 октября).

Гроза и ливень — к солнечной и теплой осени.

По вкусу первого ореха определяли, каким будет весь следующий год. Спелый — к любви и хорошим событиям, недозрелый — к важным новостям, сгнивший — жди беду, горький — будут проблемы.

Польза и вред орехов

Орехи богаты питательными веществами, и все больше фактов свидетельствует о том, что их употребление снижает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний. При этом орехи также могут быть одним из основных источников афлатоксина B1 — мощного канцерогена для печени, и здесь соотношение риска и пользы неизвестно.

В целом диетологи сходятся во мнении, что орехи полезны в небольших количествах: они содержат много белков, клетчатки, полезных жиров, витаминов и минералов. Как рассказала «Ленте.ру» консультант по здоровому образу жизни и питанию Светлана Калинина, они также работают как замена мясу в различных блюдах и очень важны для вегетарианской диеты. При этом увлекаться орехами не стоит, потому что они очень калорийны: в среднем 550 килокалорий на 100 граммов.

30–60 граммов орехов — норма в день

Если соблюдать норму, орехи помогают регулировать потребление пищи, так как быстро насыщают, и вес тела, поскольку содержащиеся в них жиры усваиваются не полностью.

«Есть их лучше вымоченными или жареными, чтобы вывести излишки финиковой кислоты, уменьшающей усвоение полезных микроэлементов. Следует опасаться острых аллергических реакций, повышенного накопления в этом продукте пестицидов и радионуклидов. Также орехи при неправильном хранении могут содержать плесень, поэтому делайте покупку только в магазине и внимательно изучайте срок годности», — отметила Светлана Калинина.

По ее словам, самые полезные орехи:

фундук — защищает от сердечно-сосудистых заболеваний;

— защищает от сердечно-сосудистых заболеваний; миндаль — рекомендован при уже имеющихся заболеваниях сердца и крови;

— рекомендован при уже имеющихся заболеваниях сердца и крови; бразильский орех — содержит селен, нехватка которого приводит к некоторым заболеваниям вроде болезни Паркинскона и Альцгеймера;

— содержит селен, нехватка которого приводит к некоторым заболеваниям вроде болезни Паркинскона и Альцгеймера; грецкий орех — содержит полезный при заболеваниях щитовидной железы йод;

— содержит полезный при заболеваниях щитовидной железы йод; арахис — улучшает зрение и когнитивные функции.

«Остальные виды орехов не так полезны, их лучше употреблять реже», — заключила Светлана Калинина.