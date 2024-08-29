Минобороны заявило о срыве попыток атак ВСУ в Курской области

Минобороны: сорваны попытки атак ВСУ в Курской области, ВСУ потеряли 70 бойцов

Армия России отразила попытки атак подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. О ситуации в приграничье журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что украинские военные предпринимали попытки атак в направлении Борок, Кремяной, Спального, Мартыновки и Черкасской Конопельки. Кроме того, группировка войск «Север» сорвала попытки атаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Коренево и Черкасское Поречное.

Потери противника в результате попыток продвижения в Курской области составили до 70 человек. Украина в боях также потеряла четыре боевые бронированные машины, еще пять военнослужащих сдались в плен.