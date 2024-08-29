Беременную москвичку с мужем-вьетнамцем выгнали из единственной квартиры

MSK1.RU: у беременной москвички с мужем-вьетнамцем изъяли единственное жилье

Беременная врач из Москвы осталась без единственной квартиры. Жилплощадь, где она жила вместе с мужем-вьетнамцем, была служебной, передает портал MSK1.RU.

Спорное жилье принадлежит издательскому дому «Прогресс», где редактором работал свекор москвички. Они с семьей приехали из Вьетнама еще в 1990 году и были прописаны в квартире в составе коллективного ордера на вселение. В 2021-м, получив вид на жительство, он начал добиваться приватизации квартиры, но несмотря на 34 года проживания в этой квартире, получил отказ. «Сейчас мой муж — гражданин РФ. Он сражался за приватизацию своей квартиры с 2021 года (с момента получения ВНЖ). В районном суде ему отказали, в апелляционном суде дело выиграно, но после кассационный суд отменил решение апелляционного суда. Верховный суд отказал в рассмотрении без разъяснения причин», — вспоминает москвичка.

Приватизировать жилье мешает само издательство, убеждена медик. Так, супруги не могут получить от организации архивные документы своего родственника, а сам дом вплоть до 2011 года носил статус «секретно» и не был официально зарегистрирован. Сюда к супругу россиянка переехала в 2016 году, но с тех пор так и не смогла оформить ни постоянной, ни временной прописки. В этом, как она полагает, ей препятствуют представители издательства, также проживающие в доме. «У них виды на эту квартиру и они не подтверждают регистрацию более никому. Всех незаконным путем выселили из квартиры», — утверждает женщина.

В конечном итоге в квартиру заявились судебные приставы. Паре дали четыре дня на выселение. Теперь они вынуждены ютиться у знакомых. Женщина боится, что такой стресс спровоцирует выкидыш. «Нам некуда идти, если только уезжать из России», — сокрушается она.

В столичном Департаменте городского имущества журналистам заявили, что контракт на проживание в этой служебной квартире был расторгнут еще в 1995 году после смерти главы семейства. Новый ордер на вселение проживающим не выдавался, ни регистрации, ни других документов, подтверждающих право собственности, у иностранца нет. Ввиду этого суд принял решение о выселении.

По словам гендиректора издательства, они пытались помочь паре с поиском жилья. «Вы знаете, когда господин Лонг шел в суд и подавал исковое заявление, он почему-то не консультировался и не советовался с издательством, правильно ли он поступает. Он себя вел совершенно самонадеянно, не слушал никого. Наши юристы с первых же дней пытались помочь. Но он говорил, что у него свои адвокаты, мы мешаем ему жить», — оправдывается руководство. Судебные разбирательства с Росимуществом по поводу и других служебных квартир в доме издательство ведет не первый год.

Ранее сообщалось о выселении двухсот пенсионеров МВД из служебных квартир в Санкт-Петербурге. Бывшие полицейские годами добиваются того, чтобы объекты перевели в соцнайм.