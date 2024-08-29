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09:32, 29 августа 2024Россия

«Находятся в тайных тюрьмах или подвалах?» Россия заявила, что ВСУ похищают мирных жителей в Курской области

Мирошник: связь с жителями Курской области после вторжения ВСУ сильно осложнена

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) похищают мирных жителей в Курской области и увозят их в неизвестном направлении. Об этом рассказал в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник. По его словам, Россия уже составила предварительные списки пропавших людей.

Мирошник заявил, что местоположение похищенных неизвестно

Мирошник рассказал, что сейчас не установлено, где могут находиться похищенные ВСУ жители Курской области. «Они хватают мирных жителей и вывозят в неизвестном направлении. Часто данные или связь с ними теряются. Куда они направились? Они покинули территорию Украины, находятся в тайных тюрьмах или подвалах?» — задался вопросом он.

Посол считает, что украинские военные ведут себя как террористы — не извещают родных и близких похищенных о том, что эти люди находятся у них. Мирошник сообщил, что вопросом пропавших мирных жителей занимается Минобороны и уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Он также добавил, что сейчас у российской стороны есть предварительные списки людей, которых могли выкрасть украинские военные. Они основаны на видео, фотографиях и свидетельств людей, которые застали момент похищения.

Посол сообщил о сборе информации о наемниках ВСУ

В интервью РИА Новости Мирошник также рассказал, что российские спецподразделения собирают данные об украинских наемниках — удалось идентифицировать уже свыше четырех тысяч бойцов. По ряду уже завершены заочные расследования.

Посол считает, что информация о преступлениях наемников будет известна по всему миру. «Будет известно, какой контингент направляется для военных действий на территорию Украины», — заявил он.

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По словам Мирошника, иностранные наемники не соблюдают принципы международного гуманитарного права и склонны к издевательствам над мирными жителями.

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      Варвара Кошечкина
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