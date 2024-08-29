Журналист Репке обвинил западные СМИ во лжи о крушении F-16 на Украине

Немецкий журналист Юлиан Репке уличил западные СМИ во лжи из-за распространения недостоверной информации о крушении истребителя F-16 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он написал об этом на своей странице в соцсети X.

Таким образом он прокомментировал публикацию депутата Верховной Рады Марьяны Безуглой, заявившей, что истребитель был сбит ракетой зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, в то время как в официальных докладах причиной крушения называется ошибка пилота. Той же версии придерживались СМИ.

«Вместо того чтобы открыто признать это, была распространена альтернативная правда», — возмутился Репке. Как утверждает журналист, уже несколько источников подтвердили факт поражения самолета дружественным огнем.

Ранее полковник в отставке Виктор Баранец обратил внимание, что переданный ВСУ F-16 был уничтожен в день нанесения массированного удара ракетами «Искандер» по военному аэродрому Коломыя в Ивано-Франковской области.