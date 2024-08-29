Российские девелоперы пошли на скидки ради подъема продаж

TYMY: российские девелоперы предлагают скидки до 20 % на фоне падения продаж

Российские девелоперы пошли на снижение цен, предлагая скидки размером от 8 до 20 процентов. Об этом «Газете.Ru» сообщили в компании TYMY.

Застройщики стали предлагать дисконт на фоне существенного падения продаж. «Некоторые девелоперы в июле отметили падение продаж в восемь раз по сравнению с июнем. Впрочем, нельзя сказать, что рынок полностью остановился», — прокомментировал руководитель отдела по работе с новостройками компании Александр Перевозников.

В июле и августе многие покупатели выжидали, пока ослабнет ажиотажный спрос, вызванный завершением льготной ипотеки. Однако резкого спада цен в ближайшее время эксперт не прогнозирует — настоящие перемены наступят только в ноябрю или даже к декабрю. «В зависимости от динамики рынка, вполне возможно, что в сентябре и октябре разные отделы продаж застройщиков могут быть настроены даже на более существенный торг», — отметил Перевозников.

Ранее россиянам посоветовали не торопиться с покупкой новостроек. По оценкам риелторов, в настоящее время цены на «первичку» невыгодны. Ситуация может измениться со снижением ключевой ставки.