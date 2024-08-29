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20:53, 29 августа 2024Силовые структуры

Обвиняемым захотели разрешить заключать контракты с МО России на этапе судопроизводства

В ГД внесен законопроект о праве обвиняемых заключать контракты с МО РФ в суде

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

На рассмотрение Государственной думы внесли законопроект, разрешающий обвиняемым в совершении некоторых преступлений заключать контракт с Минобороны (МО) России на этапе судебного производства. Соответствующий текст документа появился в думской электронной базе.

Авторы инициативы — главы комитетов Госдумы Павел Крашенинников и Андрей Картаполов, а также председатель комитета Совета Федераций Андрей Клишас. Своим законопроектом они предлагают дополнить закон «О воинской обязанности и военной службе».

Уточняется, что документ был подготовлен во взаимосвязи с проектом поправок к уголовному и уголовно-процессуальному кодексам России. Ранее его внес в Госдуму Верховный суд.

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      Олеся Мицкевич
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