Обвиняемым захотели разрешить заключать контракты с МО России на этапе судопроизводства

В ГД внесен законопроект о праве обвиняемых заключать контракты с МО РФ в суде

На рассмотрение Государственной думы внесли законопроект, разрешающий обвиняемым в совершении некоторых преступлений заключать контракт с Минобороны (МО) России на этапе судебного производства. Соответствующий текст документа появился в думской электронной базе.

Авторы инициативы — главы комитетов Госдумы Павел Крашенинников и Андрей Картаполов, а также председатель комитета Совета Федераций Андрей Клишас. Своим законопроектом они предлагают дополнить закон «О воинской обязанности и военной службе».

Уточняется, что документ был подготовлен во взаимосвязи с проектом поправок к уголовному и уголовно-процессуальному кодексам России. Ранее его внес в Госдуму Верховный суд.

