Посол рассказал о сексуальном насилии ВСУ в Курской области

Посол МИД РФ Мирошник заявил о сексуальных преступлениях ВСУ в Курской области

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил о данных о сексуальном насилии наемников и радикалов ВСУ в отношении мирных жителей Курской области. Его слова передает РИА Новости.

Мирошник отметил, что Киев отправляет в Курскую область «весь сброд» в рядах Вооруженных сил Украины. По его словам, радикальная и националистическая банда является «непосредственным участником террористической вылазки на территорию Курской области».

Ранее Мирошник заявил о похищении ВСУ мирных жителей Курской области. По словам политика, поведение украинских военных схоже с террористами.

Курская область подверглась массированной атаке со стороны ВСУ утром 6 августа. После вторжения украинских военных в регионе ввели режим контртеррористической операции и режим ЧС федерального характера.