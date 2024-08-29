Фицо: в Словакии стали сомневаться в правде о вкладе СССР в победу над фашизмом

В странах Запада, включая Словакию, начали подвергать сомнению правду о решающей роли СССР в победе над фашизмом. Об этом телеканалу «Россия 1» заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

По его словам, он всегда уважал и будет уважать каждую жертву борьбы с фашизмом, добавив, что наибольший вклад в победу внесли народы Советского Союза. Фицо также отметил, что в Словакии позиции политиков, помнящих эту истину, все еще сильны.

«Мне жаль, что и Словакия относится к странам, где начинают эту объективную правду подвергать сомнению. С другой стороны, я рад, что все еще сильно поколение политиков Словакии, которое говорит правду не только о том, чем была Вторая мировая война, кто нес самое тяжелое бремя, но и самом Словацком национальном восстании», — сказал премьер.

Ранее Роберт Фицо встретился с потомками ветеранов Второй мировой войны из России и Белоруссии. «Речь идет о молодых людях из России и Белоруссии, которые по моему приглашению приехали в Словакию», — написал премьер.