Режим ЧС из-за осадков ввели в российском регионе

В Омской области ввели режим ЧС из-за интенсивных осадков

В Омской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за интенсивных осадков. Об этом объявил губернатор российского региона Виталий Хоценко в своем Telegram-канале.

«Из-за обильных осадков нам в Омской области пришлось сдвинуть уборочную кампанию на более поздние сроки. Приняли решение в связи с этой ситуацией ввести ЧС. Это позволит аграриям, оформлявшим на посевы страховки от чрезвычайной ситуации, заявиться на получение страховой выплаты», — заявил губернатор.

Хоценко добавил, что от природных чрезвычайных ситуаций в области застраховано 946 тысяч гектаров посевных площадей. Глава региона подчеркнул, что даже в таких погодных условиях сельхозпроизводители делают все возможное для проведения уборочной кампании.

В середине августа режим ЧС ввели в Ингушетии после того, как посевы пострадали от чрезвычайной жары и засухи. Температура воздуха в регионе достигала плюс 35-40 градусов, а осадков не было более 10 дней подряд.