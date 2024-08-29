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17:35, 29 августа 2024Россия

Российские ученые разработали уникальный способ добывать энергию в Арктике

Ученые из НГТУ создали работающий в условиях Арктики ветрогенератор

Фото: Vasilios Muselimis / Unsplash

Ученые из Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) разработали уникальный способ добывать энергию в Арктике — с помощью специального работающего даже при сверхнизких температурах ветрогенератора. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как рассказал агентству Игорь Раскинд, глава филиала «Ботлихского радиозавода», заказавшего разработку, проект доверили именно новосибирским ученым, так как те являются специалистами по работе техники в условиях Крайнего Севера.

Уточняется, что особенностью разработки стала особая вращающаяся конструкция, имеющая преимущества не только с инженерной, но и с экологической точки зрения. «Используется тот же принцип, что и на яхтах с турбопарусом, по сути, это вертикальное крыло», — сообщил Раскинд и отметил, что подвижный элемент не представляет опасности для северных птиц.

Комплекс будет мобильным, а при необходимости одинаковые элементы можно объединять в одну систему, увеличивая мощность установки.

Ранее российский ученый рассказал о сопоставимых с энергией ядерного заряда взрывах в Арктике.

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      Марк Леонов
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