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19:39, 29 августа 2024Наука и техника

США приостановили пуски Falcon 9

В США приостановили пуски ракет Falcon 9 из-за неудачной посадки первой ступени

Фото: Joe Skipper / Reuters

Федеральное управление гражданской авиации США временно приостановило пуски тяжелой ракеты Falcon 9 компании SpaceX из-за неудачной посадки первой ступени на морскую платформу. Об этом сообщает SpaceNews.

По мнению американского регулятора, случившееся требует расследования. Издание со ссылкой на вице-президента SpaceX по ракетам Falcon 9 и Falcon Heavy утверждает, что в компании не считают произошедшее проблемой для общественной безопасности.

Ранее многоразовая первая ступень тяжелой ракеты Falcon 9 опрокинулась при посадке на морскую платформу A Shortfall of Gravitas. Перевернувшийся носитель использовался 23 раза. В ходе последнего пуска с его помощью был успешно запущен 21 спутник системы Starlink.

В июле регулятор также приостанавливал старты Falcon 9 после того, как во время пуска носителя с аппаратами Starlink в качестве полезной нагрузки произошло преждевременное отключение двигателей второй ступени ракеты, что привело к приостановке полетов носителя.

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      Иван Потапов
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