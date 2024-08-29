В Днепропетровской области Украины сообщили о повреждении инфраструктуры

Глава Днепропетровской ОВА Лысак: в Никополе повреждена инфраструктура

В результате ракетного удара в районе Никополя Днепропетровской области Украины повреждена инфраструктура. Об этом в Telegram сообщает глава местной областной военной администрации (ОВА) Сергий Лысак.

«В районе повреждена инфраструктура. Произошло несколько пожаров», — говорится в публикации.

Он добавил, что повреждения также получили несколько линий электропередачи.

Ранее в Киевской и Днепропетровской областях ввели экстренные отключения света. Как сообщили в украинской энергетической компании ДТЭК, это решение связано с тяжелой ситуацией в энергетике.

