В Днепропетровской области Украины сообщили о повреждении инфраструктуры

В результате ракетного удара в районе Никополя Днепропетровской области Украины повреждена инфраструктура. Об этом в Telegram сообщает глава местной областной военной администрации (ОВА) Сергий Лысак.
«В районе повреждена инфраструктура. Произошло несколько пожаров», — говорится в публикации.
Он добавил, что повреждения также получили несколько линий электропередачи.
Ранее в Киевской и Днепропетровской областях ввели экстренные отключения света. Как сообщили в украинской энергетической компании ДТЭК, это решение связано с тяжелой ситуацией в энергетике.