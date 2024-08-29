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19:09, 29 августа 2024Бывший СССР

В Днепропетровской области Украины сообщили о повреждении инфраструктуры

Глава Днепропетровской ОВА Лысак: в Никополе повреждена инфраструктура

Фото: Reuters

В результате ракетного удара в районе Никополя Днепропетровской области Украины повреждена инфраструктура. Об этом в Telegram сообщает глава местной областной военной администрации (ОВА) Сергий Лысак.

«В районе повреждена инфраструктура. Произошло несколько пожаров», — говорится в публикации.

Он добавил, что повреждения также получили несколько линий электропередачи.

Ранее в Киевской и Днепропетровской областях ввели экстренные отключения света. Как сообщили в украинской энергетической компании ДТЭК, это решение связано с тяжелой ситуацией в энергетике.

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      Глеб Палехов
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