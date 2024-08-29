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15:19, 29 августа 2024Бывший СССР

В Киевской и Днепропетровской областях ввели экстренные отключения света

ДТЭК: в Киевской и Днепропетровской областях ввели экстренные отключения света

Фото: Alina Smutko / Reuters

В связи со сложной ситуацией в украинской энергетической системе в Киевской и Днепропетровской областях ввели экстренные отключения света. Об этом в Telegram сообщает украинская энергетическая компания ДТЭК.

«Соответствующее распоряжение направило Укрэнерго из-за сложной ситуации в энергосистеме. Обращаем внимание, что во время экстренных отключений графики [регулярной подачи электричества] не действуют», — говорится в публикации.

В компании отметили, что экстренные службы работают над восстановлением энергетической системы.

Ранее на Украине назвали предстоящую зиму самой сложной в истории страны. Глава министерства энергетики страны Герман Галущенко попросил население страны подготовиться к возможным блэкаутам и закупать электрогенераторы.

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      Глеб Палехов
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