В Киевской и Днепропетровской областях ввели экстренные отключения света

ДТЭК: в Киевской и Днепропетровской областях ввели экстренные отключения света

В связи со сложной ситуацией в украинской энергетической системе в Киевской и Днепропетровской областях ввели экстренные отключения света. Об этом в Telegram сообщает украинская энергетическая компания ДТЭК.

«Соответствующее распоряжение направило Укрэнерго из-за сложной ситуации в энергосистеме. Обращаем внимание, что во время экстренных отключений графики [регулярной подачи электричества] не действуют», — говорится в публикации.

В компании отметили, что экстренные службы работают над восстановлением энергетической системы.

Ранее на Украине назвали предстоящую зиму самой сложной в истории страны. Глава министерства энергетики страны Герман Галущенко попросил население страны подготовиться к возможным блэкаутам и закупать электрогенераторы.

