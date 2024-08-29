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14:38, 29 августа 2024Бывший СССР

В ДНР предсказали падение украинского фронта после уничтожения ВСУ в Курской области

Гагин: после уничтожения ВСУ в Курской области украинский фронт посыплется

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Советник главы Донецкой народной республики Ян Гагин предсказал падение украинского фронта после уничтожения группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Его слова передает ТАСС.

«После уничтожения противника на курском направлении, соответственно, фронт посыплется вообще, точно так же, как сейчас это происходит на донецком участке фронта», — заявил Гагин.

Он добавил, что Россия заинтересована в максимально эффективном уничтожении боеспособных частей украинской армии на территории Курской области.

Ранее в Верховной Раде заявили о критической для ВСУ ситуации на покровском направлении. По словам депутата Алексея Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), гражданским лицам необходимо как можно скорее покинуть город.

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      Глеб Палехов
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