Екатерина Варнава восхитила фанатов в сети снимком в мини-шортах

Российская актриса и телеведущая Екатерина Варнава восхитила фанатов новым снимком в сети. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя знаменитость поделилась фото, на котором предстала в мини-шорах и свободной футболке, заправленной в них. Помимо этого, звезда надела коричневые сапоги до колена, продемонстрировав стройные ноги. Артистка также распустила волосы и нанесла макияж.

Пользователи сети оценили внешность Варнавы в комментариях под постом. «Молодо выглядите», «Стройная, красивая, яркая», «Красивая очень», — высказались они.

Ранее в августе Екатерина Варнава показала фигуру в откровенном боди. Знаменитость позировала рядом с роскошной машиной красного цвета.