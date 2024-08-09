Екатерина Варнава показала фигуру в откровенном боди

Актриса Екатерина Варнава показала фигуру в откровенном черном боди

Российская актриса и телеведущая Екатерина Варнава показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя знаменитость поделилась серией снимков, на которых позирует рядом с роскошной машиной красного цвета. Так, бывшая участница юмористического шоу Comedy Woman предстала перед камерой в черном облегающем боди, оформленном высокими вырезами в районе бедер.

Кроме того, она примерила соломенную шляпу с черной лентой, собрав при этом волосы в пучок. В качестве украшений телезвезда выбрала ожерелье с подвесками и длинные серьги, а также нанесла на губы красную помаду.

Ранее Екатерина Варнава снялась в откровенном наряде на фоне подозрений в приеме препарата для лечения диабета «Оземпик», который звезды стали использовать для похудения.