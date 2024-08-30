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14:17, 30 августа 2024Россия

В России ответили на призыв экс-игрока «Локомотива» убивать мирных граждан под Курском

Чепа осудил призыв экс-игрока «Локомотива» убивать мирных граждан под Курском
Александр Алиев

Александр Алиев. Фото: @aliev_sasha8

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа ответил на призыв бывшего игрока московского «Локомотива» и футболиста сборной Украины Александра Алиева убивать мирных граждан в Курской области. В беседе с «Лентой.ру» депутат осудил подобные слова Алиева, назвав их преступными.

Ранее Алиев призвал Вооруженные силы Украины (ВСУ) убивать мирное население под Курском. «Я хочу попросить пацанов, которые находятся в Курской области и продвигаются вперед, берегите себя, убивайте эту нечисть, убивайте мирное население», — писал он в своей профиле в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Все люди, кто призывают к терроризму, все, кто, выступают за античеловеческие, антигуманные вещи, к ним должны быть применены соответствующие действия», — заявил Чепа, имея в виду уголовное преследование.

Алиев, помимо московского «Локомотива», играл за киевское «Динамо» и махачкалинский «Анжи». Бывший футболист является уроженцем Хабаровска.

Бои Вооруженных сил России с ВСУ в Курской области начались 6 августа и идут уже больше трех недель. Сначала Украина обстреляла приграничный город Суджу, после чего начала штурм государственной границы. В регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. Согласно последним данным, с начала вторжения украинских формирований в российский регион пострадали более 200 жителей.

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