Арестованный бывший мэр российского города попросил отправить его на СВО

Арестованный экс-мэр Нового Уренгоя Воронов попросил отправить его на СВО

Арестованный бывший мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов попросил отправить его в зону специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает URA.RU.

Воронов заявил, что, учитывая его активную гражданскую позицию, он хотел бы заключить контракт с Минобороны. Он добавил, что умеет пользоваться оружием и обладает хорошей физической формой.

По версии следствия, Воронов, занимая должность заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, получил взятку в виде выполнения и оплаты дизайнерских услуг в его доме от представителей организации. Взамен он пообещал общее покровительство при заключении и исполнении государственных контрактов на территории региона.

О задержании Воронова стало известно 3 июля.