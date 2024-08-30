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08:39, 30 августа 2024Силовые структуры

Арестованный генерал Попов будет содержаться в СИЗО отдельно от рецидивистов

Арестованного замминистра обороны Попова поместили в карантинную камеру

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Бывший заместитель министра обороны генерал армии запаса Павел Попов, отправленный в СИЗО по решению 235-го окружного военного суда Москвы, будет содержаться отдельно от рецидивистов. Об этом в пятницу, 30 августа, со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.

По данным источника агентства, в СИЗО «Бутырка», где Попову предстоит находиться в ходе расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, его будут содержать отдельного от людей, обвиняемых в насильственных преступлениях, поскольку он является ранее не судимым. В настоящий момент генерала армии поместили в карантинную камеру, где ему предстоит пройти углубленное медобследование.

После заявления на имя начальника учреждения у Попова есть возможность заказывать еду из обычных магазинов или ресторанов, что является официальной услугой СИЗО.

Замминистра обороны был задержан в четверг, 29 августа. Его дело связано с махинациями в подмосковном парке «Патриот», за развитие которого он отвечал с 2021 по 2024 год.

По версии следствия, замминистра организовал поставку различных материальных ценностей на свой загородный участок за счет парка. Кроме того, он заставил связанных с «Патриотом» коммерсантов выполнять на нем строительные работы, а также обеспечивать его дальнейшее обслуживание.

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      Владимир Седов
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