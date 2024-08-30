Букмекеры назвали фаворита на выборах в США

Newsweek: Трамп является фаворитом на выборах после интервью Харрис

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп теперь является фаворитом на победу на выборах после интервью выдвиженца от демократов Камалы Харрис для CNN. Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на две ведущие букмекерские конторы.

По данным букмекеров, шансы Харрис занять пост президента США заметно ухудшились после интервью для CNN, которое она дала вместе с напарником Тимом Уолцем.

Букмекерская компания Star Sports уточняет, что вице-президент прошла путь от фаворита на победу с коэффициентом 10/11 (52,4 процента) в четверг до равного с Трампом коэффициента 19/20 (51,3 процента) в пятницу утром. Компания Betfair заявила, что за тот же период коэффициенты Трампа на победу в ноябре выросли с 21/20 (48,8 процента) до интервью до 20/21 (51,2 процента).

«До интервью Камалы Харрис CNN накануне вечером рынок биржи Betfair шел более или менее ноздря в ноздрю. Хотя в течение августа лидерство в ставках менялось, сейчас преимущество на стороне Трампа, он снова стал фаворитом [с коэффициентом] 21/20», — объяснил представитель Betfair Сэм Росботтом.

Ранее Трамп раскритиковал интервью Харрис и Уолца. По словам политика, демократка боялась идти одна на свое первое предвыборное интервью, поэтому взяла «никому неизвестного» напарника.