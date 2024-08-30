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14:38, 30 августа 2024Мир

Букмекеры назвали фаворита на выборах в США

Newsweek: Трамп является фаворитом на выборах после интервью Харрис

Фото: Vincent Alban / Reuters

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп теперь является фаворитом на победу на выборах после интервью выдвиженца от демократов Камалы Харрис для CNN. Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на две ведущие букмекерские конторы.

По данным букмекеров, шансы Харрис занять пост президента США заметно ухудшились после интервью для CNN, которое она дала вместе с напарником Тимом Уолцем.

Букмекерская компания Star Sports уточняет, что вице-президент прошла путь от фаворита на победу с коэффициентом 10/11 (52,4 процента) в четверг до равного с Трампом коэффициента 19/20 (51,3 процента) в пятницу утром. Компания Betfair заявила, что за тот же период коэффициенты Трампа на победу в ноябре выросли с 21/20 (48,8 процента) до интервью до 20/21 (51,2 процента).

«До интервью Камалы Харрис CNN накануне вечером рынок биржи Betfair шел более или менее ноздря в ноздрю. Хотя в течение августа лидерство в ставках менялось, сейчас преимущество на стороне Трампа, он снова стал фаворитом [с коэффициентом] 21/20», — объяснил представитель Betfair Сэм Росботтом.

Ранее Трамп раскритиковал интервью Харрис и Уолца. По словам политика, демократка боялась идти одна на свое первое предвыборное интервью, поэтому взяла «никому неизвестного» напарника.

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      Дарья Балацкая
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