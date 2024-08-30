Число пострадавших мирных жителей Курской области с начала вторжения ВСУ выросло

С начала вторжения ВСУ в Курскую область пострадали 219 человек

Число пострадавших мирных жителей Курской области с начала вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) выросло до 219 человек. Об этом сообщил врио заместителя министра здравоохранения региона Павел Алименко, передает ТАСС.

В частности, пострадали 11 детей. На стационарном лечении на сегодняшний день находится 65 пациентов, в том числе двое детей.

«Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», — отметил Алименко.

Чиновник также уточнил, что в российском регионе на границе с Украиной пять медицинских организаций остановили плановый прием пациентов из-за действий ВСУ.

Бои с ВСУ в Курской области ведутся уже более трех недель. По последним данным, с начала вторжения украинских формирований в российский регион пострадал 201 мирный житель. О судьбе людей, которые находятся на контролируемых ВСУ территориях, на данный момент ничего не известно.